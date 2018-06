Corsi di vela alla Lega Navale di Messina

Nello splendido scenario dello Stretto di Messina, in località Pace, La Lega Navale Italiana di Messina organizza, durante il periodo estivo, corsi di vela per bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni in su, suddivisi in CORSI di INIZIAZIONE, CORSI DI MANTENIMENTO e CORSI DI PERFEZIONAMENTO.



Questa attività rientra pienamente nelle finalità istituzionali della Lega Navale e si propone di avviare ed educare i giovani alla passione per il mare e per la vela, insegnando le nozioni e le regole elementari indispensabili per la conduzione di un'imbarcazione.



La Lega Navale, inoltre, offre anche un’opportunità per gli ADULTI che intendono avvicinarsi al mondo della vela, attraverso l’organizzazione su richiesta di corsi vela modulari che prevedono uscite, anche personalizzate, con diversi livelli di competenza: dal principiante al regata note.

ISTRUTTORI: Gli istruttori sono qualificati dalla Federazione Italiana Vela

GRUPPI DI ALLIEVI: dai 5 ai 10 allievi per ogni corso

REQUISITI RICHIESTI

Saper nuotare, essere dichiarato idoneo alla pratica sportiva non agonistica con certificato rilasciato dal medico di famiglia.

ISCRIZIONI

Presso la Segreteria della LNI. E’ necessaria la sottoscrizione di un modulo di iscrizione corredato da certificato medico non agonistico in corso di validità. La segreteria provvederà inoltre al rilascio di una tessera FIV personale, obbligatoria per l’avvio dei CORSI. Inoltre è necessaria la sottoscrizione di un modulo di iscrizione alla LNI per usufruire dei servizi che offre la struttura.

SQUADRA AGONISTICA

Fiore all'occhiello dell’impegno profuso negli ultimi anni è la creazione di un GRUPPO AGONISTICO di giovani atleti nelle classi Optimist, laser e Sunfish, che si allena nelle acque dello stretto di Messina, grazie al supporto di Istruttori federali FIV, partecipando a regate anche internazionali.



Dopo aver preso parte ad un raduno regionale in località Isola delle Femmine dal 28 aprile all'1 maggio con 5 giovanissimi atleti, che hanno perfezionato le tecniche di regata insieme a 75 velisti di tutta la Sicilia assistiti da oltre 10 istruttori federali, il 6 maggio, i velisti della Lega Navale, si sono contraddistinti, partecipando ad un importante regata regionale nello splendido scenario di Mondello insieme a 120 ragazzi e ragazze proveniente da tutta la Sicilia.



Questo fine settimana, infine, il 9 e 10 giugno, 7 dei nostri giovanissimi allievi, saranno presenti ad Augusta prendendo parte a due regate di rilevanza nazionale e regionale, la coppa Aico ed il Trofeo del comitato.



Per informazioni sui corsi di vela telefonare ad uno di questi numeri:



090.3717265 - 329.2186913 - 328.6064990 - 347.3911765