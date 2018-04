MareFestival Salina sbarca in Cile per premiare e creare una partnership con la Fondazione Pablo Neruda, nata nel 1986 e dedicata al più grande poeta sudamericano, Premio Nobel per la letteratura nel 1971, che ispirò il film "Il Postino" attraverso il romanzo di Antonio Skàrmeta "El cartero de Neruda". "Abbiamo consegnato due Premi Troisi - spiega il direttore artistico Massimiliano Cavaleri - sculture realizzate ogni anno dal maestro Antonello Arena che raffigurano il manifesto della pellicola: il primo a Javier Ormeno, responsabile delle collezioni, e Carolina Briones dell'archivio fotografico e audiovisivo della Fondazione a Santiago; il secondo, a Carolina Rivas, direttrice della casa-museo La Isla Negra. E' stata un'occasione per far conoscere alla comunità cilena la nostra manifestazione e l'isola in cui fu girato il film Premio Oscar e un modo per rendere memoria ad un personaggio straordinario della letteratura cilena".

La Fondazione è molto attiva sul territorio e promuove iniziative volte a diffondere il patrimonio letterario nerudiano in altri paesi e mantenere vivo il ricordo della sua figura.

Nel prossimo anniversario dalla nascita (12 luglio 1904), MareFestival, giunto alla VII edizione dall'11 al 15 luglio, renderà omaggio all' "artista della parola", che scrisse oltre 50 libri con la proiezione di un documentario donato dalla Fondazione al Festival e un video a cura dell'archeologo Leonardo Fuduli e montato da Antonio Grasso che racconta la visita e la consegna dei riconoscimenti in Cile e raccoglie le testimonianze e i rigraziamenti dei premiati. MareFestival Salina - Premio Troisi si svolge nei Comuni di Santa Marina Salina (sindaco Domenico Arabia) e Malfa (sindaco Clara Rametta) ed è promosso dall'associazione culturale Prima Sicilia, guidata da Cavaleri, Patrizia Casale e Francesco Cappello.