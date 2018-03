Mariella Gullo (FI): “Io la più votata del centrodestra”

"Grazie mille per le numerose attestazioni di stima e di affetto ricevute in questi giorni. Grazie di cuore ai 55.675 elettori che, riconoscendo l’impegno profuso in questi anni, hanno voluto confermarmi la fiducia già concessa alle scorse elezioni. Grazie a voi sono risultata la più votata in assoluto tra tutti i candidati di Forza Italia dal Molise in giù, la seconda più votata nel centro-destra in Sicilia ed in tutto il sud Italia, la prima tra le donne del centro destra al sud e nelle isole”. A parlare è Mariella Gullo, ex deputata, candidata nel Collegio di Barcellona Pozzo di Gotto e non riconfermata alle ultime elezioni politiche.

“ Alla luce dello scenario politico delineatosi all’indomani dalle elezioni, caratterizzato da un elevatissimo numero di voti di protesta, sintomo di insoddisfazione e di delusione, il risultato raggiunto grazie a tutti voi, non può che essere per me motivo di orgoglio. Certamente è doveroso da parte di tutta la classe politica fermarsi a riflettere, fare autocritica e cercare di trarre da quest’ultima la base da cui ripartire. Voglio sottolineare che il mio impegno continua; il 5 marzo ero di nuovo nella mia segreteria politica a disposizione dei cittadini, come sempre”.

“ Di certo non è necessaria una poltrona per fare politica, né per proseguire nel compito intrapreso; continuerò a farmi carico delle istanze dei miei conterranei, sollecitando gli eletti del mio partito a procedere nella direzione che ho intrapreso ed attenzionando le problematiche del mio amato territorio”.