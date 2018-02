Max Gazzè in concerto a Taormina

Al Festival di Sanremo ha emozionato il pubblico con la leggendaria storia d’amore tra Cristalda e Pizzomunno, protagonisti del brano che si è aggiudicato il Premio Bigazzi per la Miglior Composizione. Max Gazzè prepara ora il nuovo tour per condurre in giro per l’Italia la sua opera “sintonica” Alchemaya: confermato l’appuntamento del 25 agosto nella magica cornice del Teatro antico di Taormina, primo annuncio della nuova programmazione di TAOmusica, la rassegna di spettacoli a pagamento più partecipata in Sicilia ospitata dalla Perla dello Jonio e organizzata da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

Per l’originale progetto live, accompagnato da una grande orchestra, sono stati infatti scelti luoghi storici del territorio nazionale: il Teatro antico di Taormina, come detto, insieme alle Terme di Caracalla di Roma, l’Arena Sferisterio di Macerata e l’Arena di Verona. Una fusione di musica ed emozioni, come recita lo stesso nome del progetto “alchimia”, appunto “fondere”. Le prevendite per il 25 agosto saranno disponibili da oggi, lunedì 26 febbraio (ore 16) su www.puntoeacapo.uno e nei circuiti abituali.