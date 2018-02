Il meeting Arte e Psicologia a sostegno della Mareterapia

A Messina il meeting "Arte e Psicologia", che si svolgerà sabato 24 febbraio alle ore 10.00 nel salone degli specchi del Palazzo dei Leoni.

La relatrice dell'evento culturale organizzato dalle associazioni, L'Aquilone Onlus in sinergia con Le Porte del Benessere, sarà la dott.ssa Liliana Crisafulli. Importante il contributo della Confesercenti Messina, della ditta J &D Parrucchieri e quello dell'artista messinese di caratura mondiale Alex Caminiti, che servirà a sostenere la Mareterapia 2018 sullo Stretto di Messina.

L'artista messinese Caminiti, ha concesso una litografia con tiratura limitata e numerata della sua opera "Orbitales", inserita nella Collezione già esposta all'Istituto Italiano della Cultura di Lima. Le litografie sono state realizzate per dedicarle mediante una raccolta fondi, a sostegno della XIII Edizione del progetto "Un Mare da Vivere senza Barriere", meglio conosciuta come Mareterapia, promossa dall'associazione L'Aquilone del presidente Rosario Lo Faro.

Durante il meeting interverranno: il dott. Matteo Allone, direttore del Centro Diurno Camelot ASP 5 di Messina e Rosario Lo Faro presidente dell'associazione L'Aquilone Onlus.