Meravigliose creature: tutto pronto per la Festa del Teatro EcoLogico di Stromboli

Sabato 23 giugno parte la V edizione della Festa di Teatro EcoLogico di Stromboli, una rassegna unica nel suo genere perché tutti gli eventi sono realizzati senza corrente elettrica e creati appositamente per gli spazi dell’isola: dalle spiagge alle vie del porto, dai boschi alle pendici del vulcano.

Tema dell’edizione 2018 è “Meravigliose creature”: tutti quegli esseri tra la realtà e la fantasia, tra l’animato e l’inanimato che popolano da sempre l’immaginazione degli uomini a partire dal Frankenstein di Mary Shelley a 200 anni dalla prima pubblicazione. Il romanzo di Shelley sarà il filo conduttore di tutta la Festa grazie alla lettura tutta al femminile in cinque parti in vari luoghi dell’isola. Non mancheranno poi le incursioni nella musica e nella danza fino agli incontri letterari e scientifici per un programma ricchissimo all’insegna di un rinnovato rapporto fra uomo e natura come fra artista e spettatore. Tra gli ospiti della V edizione Concita De Gregorio, Manuela Mandracchia, Medici Senza Frontiere, Silvia Colombini, Le Cardamomò, Francesco Manenti e Daria Menichetti, Nicola Russo e Sandra Toffolatti, Silvia Gallerano e Laura Mazzi.

QUI il programma completo.