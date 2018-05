Mercati. Bandi per 6 posti al Vascone e 20 ad Aldisio

Sono stati indetti due bandi pubblici per l’assegnazione in concessione decennale di box e posteggi liberi. In particolare, per il mercato alimentare giornaliero Vascone, il bando riguarda l’assegnazione di sei box contrassegnati con i numeri 41, 42, 56, 85, 86, 87, per la vendita di prodotti del settore alimentare; per il mercato bisettimanale del mercoledì e giovedì per la vendita dei prodotti del settore non alimentare che si tiene nell’area del piazzale di villaggio Aldisio, l’assegnazione, sempre in concessione decennale, riguarda venti posteggi contrassegnati con i numeri 7, 59, 71, 72,73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 90, 93, 97. Gli interessati possono presentare la domanda, completa di bollo, da trasmettere a mezzo raccomandata a/r, a partire da domenica 10 giugno sino al 10 luglio prossimo, indirizzata al Comune di Messina, Dipartimento Servizi alle Imprese, Palazzo Satellite, piazza Stazione, 3° piano.