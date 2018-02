Furto surreale: rubato un cassone di Messinambiente...e pure la spazzatura

Al peggio non c'è mai fine. Soprattutto quando ci sono vicende che assumono contorni davvero surreali e che meritano di essere raccontate proprio perché incredibili. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio sul viale Europa proprio davanti il mercato Zaera. Da anno proprio all'uscita del mercato c'è un grande cassone di Messinambiente, sistemato lì dalla società per la spazzatura del mercato. È stato lasciato anche dopo l'avvio della raccolta porta a porta nei mercati, perché viene utilizzato per i rifiuti indifferenziati degli esercenti del mercato. Fin qui nulla di nuovo o di strano, considerato che chiunque si trovi a passare da lì avrà almeno per una volta notato il grande cassone che poi quotidianamente viene svuotato dai mezzi di Messinambiente.

L'assurdità sta nel fatto che ieri pomeriggio questo cassone è sparito. In pieno giorno giorno e sul viale Europa. Qualcuno lo ha portato via utilizzando qualche mezzo simile a quelli di Messinambiente. E ancora più assurdo è che il cassone era pieno. Quindi chi lo ha rubato ha rubato anche l'immondizia.

Incredulo il liquidatore di Messinambiente Giovanni Calabró che ha ammesso di aver pensato ad uno scherzo in stile candid camera. Invece è tutto vero. Il fatto è stato anche formalmente denunciato. Calabró si è rivolto ai Carabinieri per denunciare il furto e adesso confida nelle immagini della video sorveglianza che in quella zona è massiccia.

Francesca Stornante