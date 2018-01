Quattro storie di avvocati in pericolo. In primo piano il caso Regeni

Anche Messina celebra la giornata internazionale degli avvocati in pericolo. L’evento, organizzato nell’aula Magna della Corte d’Appello alle 14, si aprirà con il collegamento in diretta con il Consiglio nazionale forense dove sarà ospite l’avvocato Mohamed Azab, componente del comitato egiziano per gli studi economici e sociali. A Messina interverranno Francesco Marullo di Condojanni, componente del CNF; Vincenzo Ciraolo, presidente del consiglio dell’Ordine degli avvocati di Messina; Giovanni Villari, consigliere dell’Ordine degli avvocati di Messina e componente della commissione del CNF per i diritti umani e Alessandra Ballerini, avvocato della famiglia di Giulio Regeni, ricercatore italiano rapito, torturato e ucciso in Egitto due anni fa.

Verranno raccontate le storie di quattro avvocati in pericolo: Ibrahim Metwaly Hegazy, componente dell’associazione che cura la difesa di Giulio Regeni in Egitto, arrestato a settembre scorso con l’accusa di aver collaborato con entità straniere per sovvertire l’ordine costituzionale in Egitto; Tahir Elci assassinato il 28 novembre del 2015 in Tunisia per aver supportato la causa curda; Gao Zhisheng, impegnato in Cina nella lotta per i diritti civili e, in particolare, per la tutela della libertà religiosa e condannato a tre anni con l’accusa di incitamento alla sovversione e il messinese Nino D’Uva, assassinato il 6 maggio 1986 a causa della sua attività difensiva nel maxi processo contro la mafia messinese e barcellonese.