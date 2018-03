Al capolinea i lavori sulla strada che collega San Michele a Portella Castanea

Sono in fase di completamento i lavori di “Messa in sicurezza della strada di collegamento tra il Villaggio di S. Michele e Portella Castanea. Il rifacimento di questa importante arteria stradale è stato possibile grazie ad un emendamento presentato dal Consigliere Francesco Pagano, votato favorevolmente dal Consiglio Comunale, che ha confermato l’utilizzo di parte dei fondi TASI per la messa in sicurezza di questa importante arteria, che collega i Villaggi di Castanea, le Masse, Salice e Spartà al centro cittadino.

“È evidente che la valorizzazione del nostro territorio si manifesta, anche con modesti interventi quali la sistemazione di una bretella stradale così importante per i residenti dei Villaggi della zona nord, che la percorrono giornalmente, e grazie a questo intervento, con maggiore sicurezza” spiega Pagano.

Gli interventi di manutenzione nei tratti più pericolosi e dissestati hanno riguardato le seguenti lavorazioni: rifacimento di porzioni di manto stradale, installazione di barriera di protezione “guardrail”, per tutta la bretella stradale, scerbatura di piante ed arbusti che invadevano la sede stradale, creando serio pericolo per tutti fruitori della bretella stessa.

“Il risultato di una viabilità migliorata e più sicura per i cittadini, che oggi sembrerebbe scontato, è stato possibile per la buona sinergia con i Dipartimenti del Comune, che hanno permesso la realizzazione dei lavori di manutenzione del tratto stradale” continua il consigliere, ringraziando il Dipartimento Manutenzione Strade e ricordando che le risorse destinate allo stesso sono irrisorie per le problematiche in carico alla rete viaria cittadina, peraltro per una città che per estensione si pone al terzo posto in Italia.