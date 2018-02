Messa in sicurezza di scuole, edifici e territorio: i soldi ci sono, tocca ai Comuni

Nel 2018 i Comuni potranno utilizzare 150 milioni di euro per la messa in sicurezza di edifici pubblici, comprese le scuole, e del territorio. Un’opportunità per la tutela del territorio, maache la possibilità di creare nuove opportunità di lavoro per un settore che negli anni ultimi anni ha sofferto profondamente la crisi. Il tempo però stringe. Le istanze per richiedere questo contributo dello Stato devono essere presentate entro il prossimo 20 febbraio. Dunque sta ai Comuni decidere se rinunciare a questa opportunità o se intercettare parte di questi fondi per dare il via a nuovi cantieri sul territorio. Questa rappresenta solo la prima parte degli 850 milioni previsti con la Legge di Bilancio 2018 (altri 300 milioni saranno a disposizione nel 2019 e 400 milioni nel 2020). Ciascun Comune potrà richiedere uno o più interventi, già previsti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, per un importo massimo di 5.225.000 euro.

In prima linea su questo fronte c’è la Fillea Cgil di Messina che prova a pungolare le amministrazioni locali. “In un territorio come il nostro, dove la messa in sicurezza è una priorità, per non dire un’emergenza, poter accedere a tale contributo rappresenta un incentivo fondamentale per i nostri comuni”, osserva Enzo Cocivera segretario generale della Fillea-Cgil di Messina. “Inoltre - prosegue - è di straordinaria importanza che le amministrazioni comunali, in una fase difficile come questa, per l’edilizia in particolare e per l’economia locale in generale, attivino tutti i canali e gli strumenti possibili per utilizzare le risorse disponibili (in primis quelle previste nel “Patto per la Sicilia”), per dare una boccata di ossigeno al settore edile e al tempo stesso dotare le proprie comunità di opere necessarie e strutture sicure”.

La Federazione provinciale dei lavoratori del comparto delle costruzioni svilupperà ulteriori azioni per sollecitare la programmazione degli interventi oltre che l'immediata apertura dei cantieri delle opere previste nei patti per lo sviluppo.