La Lega Nazionale di Serie D ha disposto d’ufficio il rinvio della gara tra Messina e Palazzolo a mercoledì 21 marzo (ore 14.30). Il match, inizialmente programmato per domenica 18, è stato posticipato su richiesta dei gialloverdi per l’assenza del centrocampista albanese Kloert Doda, impegnato al Torneo di Viareggio con la Rappresentativa di Serie D. In foto una delle fasi dell'amichevole di ieri contro il Gescal (VEDI QUI).