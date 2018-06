Ballottaggio, bassa l’affluenza alle 12: vota solo 12,03% degli aventi diritto

A Messina è il giorno del ballottaggio tra Dino Bramanti e Cateno De Luca. In base all'esito delle urne, uno dei due sarà il nuovo sindaco di Messina.

Il rilevamento dell’affluenza alle ore 12 ha fatto registrare 23.694 votanti con la percentuale del 12,03. Al primo turno delle Amministrative dello scorso 10 giugno, alle ore 12, si è registrata una percentuale del 18,78 con 36.976 votanti.

Per l’appuntamento del ballottaggio per l’elezione del Sindaco il 23 giugno del 2013, la percentuale alle ore 12 era stata dell’8,34 con 16.816 votanti, ma si votava anche il lunedì sino alle 15. Al primo turno delle Amministrative di domenica 9 giugno 2013, alle ore 12, si registrò una percentuale del 13,59 con 27.422 votanti.

Per le Amministrative del 2008 la percentuale alle ore 12 fu del 14,14, con 28.837 elettori; in quelle precedenti del 2005 la percentuale allo stesso orario fu del 16,85 con 34 mila 469 elettori; nella consultazione amministrativa del 2003, alle ore 12, fu del 13,60 per cento, quando votarono 27.889 elettori. Per le Amministrative del 1998, alle ore 11, si registrò una percentuale dell’11, ma si votò, come in questa occasione, soltanto la domenica.

Allo stesso orario per le elezioni Amministrative del 1994 fu dell’8,05 per cento e anche in quell’occasione si votò nella sola giornata di domenica.