Il messinese Giovanni Saccà supera le selezioni di The Voice of Italy

Protagonista al talent show che ha conquistato quasi mezzo miliardo di spettatori in tutto il mondo. Un sogno che diventa realtà per il giovane cantante siciliano Giovanni Saccà, originario di Messina e prodotto dall’Accademia catanese Musica e... Oltre, che ieri ha magistralmente superato la terza blind audition di The Voice of Italy 2018 in onda il giovedì sera su Rai 2. Per il talento messinese, ventitré primavere e già diverse esibizioni importanti alle spalle: da quelle al Festival della Musica Italiana di New York e come corista dei Sat&b al concerto di Giorgia, Dietro Le Apparenze, a Viva il 25 aprile con Fabio Fazio, Francesco De Gregori, Luciano Ligabue e Beppe Fiorello. A lanciarlo nell’avventura professionale più importante della sua giovane carriera, l’intuizione del maestro Paolo Li Rosi, presidente di Musica e... Oltre. “Mi ha spinto lui a partecipare ai casting - ha raccontato soddisfatto Giovanni - e non mi ha mollato un secondo. Mattina, pomeriggio, notte: se oggi sono qui, lo devo prima di tutto a lui, ma un grazie immenso va anche alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto”.

Con “Who Wants to Live Forever” dei Queen, il ventitreenne siciliano, voce da crossover, ha blindato la sua permanenza all’interno di uno dei talent più ambiti del momento. L’edizione 2018, che vede al timone Costantino della Gherardesca, vanta infatti quattro coach di notevole spessore artistico, appartenenti a mondi musicali differenti: dal pop-rock di Francesco Renga, che si è assicurato in squadra la voce e lo stile di Giovanni Saccà, al metal-rock di Cristina Scabbia, dal classico melodico italiano di Al Bano al rap/hip-hop del veterano J-Ax.