Una messinese vince il premio del pubblico al “Piacenza Jazz Fest “

È’ Roberta Sava di San Salvatore di Fitalia, la Vincitrice per la sezione cantanti del premio del pubblico “Concorso nazionale Chicco Bettinardi” “ al Piacenza Jazz Fest “ 2018. Arriva Seconda nella classifica generale.

“ È’ stato molto emozionante, conoscere gli altri concorrenti. Tutti molto bravi e preparati. È’ stata una vera e stupenda competizione. Ringrazio l’insegnante Flora Faja. Certo, non lo nascondo, sarebbe stato ancora più bello arrivare prima classificata. Già solo per il piacere di ritornare a Piacenza e fare un bel concerto per il pubblico che mi ha accolto e regalato emozioni. Moltissime persone che hanno assistito alla finale sono venuti al Galà per riascoltarmi, per dirmi di persona che li ho fatti emozionare, che hanno pianto.Questa è stata la mia vera vittoria: essere arrivata al pubblico. E credo proprio che la mia futura carriera avrà questo come bussola principale. Il pubblico unico e solo obbiettivo”.

Prossimo Appuntamento da non perdere il 4 aprile, data in cui Roberta Sava, ritornerà al teatro del brass group di Palermo, scuola dove si è pure formata prima di entrare al Conservatorio V Bellini di Palermo e di laurearsi già al primo livello con il massimo dei voti. Al brass si esibirà con un repertorio ricercato per ripercorrere la strada delle più grandi voci del jazz. Sul palco, oltre a Roberta Sava saliranno l’amico fraterno Ciccio Leo ( piano ), Fabiano petrullo ( sax ), Stefano India ( contrabbasso), Paolo vicari ( batteria ).