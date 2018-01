Ancora tempo stabile ma con qualche velatura, prosegue il clima secco

Mentre le piovose perturbazioni atlantiche continuano a scorrere sull’Europa centrale, a nord delle Alpi, dispensando piogge intense (come quelle che hanno fatto gonfiare la Senna a Parigi) e venti di burrasca, il bacino centrale del Mediterraneo continua ad essere protetto da un campo di pressione alta e livellata che mantiene sostanziali condizioni di stabilità, ma soprattutto di clima secco che aggravano la fase siccitosa di questi ultimi mesi. In diverse aree della Sicilia il gravissimo deficit idrico sta contribuendo a svuotare molti invasi, costringendo le autorità locali ad attuare un piano di razionamento dell’acqua. Dal punto di vista climatico anche la giornata domenicale trascorrerà all’insegna di condizioni di generale stabilità atmosferica, con una prevalenza di cieli poco nuvolosi o al più velati in quota per il passaggio di leggere velature. Nel corso del pomeriggio qualche nube bassa potrebbe affacciarsi sulle coste del basso messinese ionico, ma si tratterà di addensamenti innocui e di poco conto. Nessuna variazione significativa per quel che riguarda le temperature. I venti spireranno molto deboli, per non dire assenti al mattino, tendendo a ruotare da Nord e N-NE nel corso del pomeriggio e della serata. Mari da calmi a quasi calmi, insomma le condizioni meteo-marine perfette per tutti gli appassionati della pesca sportiva e non solo.

Anche lunedì 29 gennaio sarà un’altra giornata caratterizzata dal tempo stabile e prevalentemente soleggiato un po' su tutti i settori del territorio messinese, dalla costa tirrenica alla costa ionica. Solo fra il pomeriggio e la serata si potrà assistere al passaggio di qualche innocua velatura in alta quota. Temperature di poco sopra la media di stagione, con massime sui +16°C, localmente anche +17°C, mentre le minime notturne scenderanno sui +12°C. Venti sempre deboli, prevalentemente dai quadranti settentrionali, specie lungo lo Stretto di Messina. Mari da quasi calmi a poco mossi.

Martedì 30 gennaio assisteremo ad un leggero calo della pressione atmosferica che comporterà l’ingresso di maggiori infiltrazioni di umidità da NO. L’irrompere di questa umidità comporterà un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata che dovrebbe farsi un po' più compatta lungo il litorale tirrenico, ma non sono previste piogge degne di nota. Si tratterà per lo più di nubi medio-basse che dal basso Tirreno si muoveranno verso lo Stretto, addossandosi sull’Aspromonte. Temperature invariate rispetto i giorni precedenti e venti da deboli a moderati da NO. Mari generalmente poco mossi, qualche increspatura in più sul Tirreno.

