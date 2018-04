Bel tempo e sole fino al 25 aprile, scirocco e un pò di instabilità venerdì

La stagione primaverile prosegue mostrandoci connotati climatici decisamente più dolci. Il vasto anticiclone che nell’ultima settimana ha governato il tempo su gran parte del vecchio continente si prolunga verso il bacino del Mediterraneo, assicurando condizioni di generale stabilità anche sulla Sicilia. L’aria molto secca affluita pure in quota andrà a stabilizzare ulteriormente la colonna d’aria, mettendo cosi fine agli episodi di instabilità pomeridiana avvenuti sulle aree montuose interne. La giornata di martedì 24 aprile trascorrerà all’insegna di cieli sereni o poco nuvolosi, con tempo stabile e soleggiato un po' ovunque. Il clima risulterà piuttosto mite, con massime di oltre i +20°C in pieno giorno e minime notturne di +15°C +16°C. Venti deboli settentrionali, con locali rinforzi da N-NE sullo Stretto di Messina. Mari generalmente quasi calmi o poco mossi.

La giornata di mercoledì 25 aprile, festa della Liberazione dal Nazifascismo, sarà un’altra giornata governata dal tempo stabile e soleggiato, almeno in mattinata. Dal pomeriggio leggere infiltrazioni di aria umida da nord-ovest in quota (a 5000 metri) potranno favorire la formazione di qualche nube alta e stratificata, nulla di più. Il tempo rimarrà stabile, soleggiato o un po' velato, sull’intero territorio messinese. Dal punto di vista termico sarà una giornata molto gradevole. La ventilazione sarà molto debole e a prevalente regime di brezza lungo le aree costiere. Sulla costa ionica probabile l’attivazione di una leggera ventilazione da sud. I mari di conseguenza si presenteranno quasi calmi.

Da giovedì 26 aprile l’alta pressione presente sul bacino centrale del mar Mediterraneo comincerà ad invecchiare e a spostarsi col proprio baricentro verso levante, in direzione di Grecia, Egeo e Turchia. Ciò consentirà l’ingresso, da ovest, di aria un po' più umida in quota, collegata alla parte terminale di una perturbazione atlantica che dalla Francia si muoverà in direzione delle Alpi. Queste infiltrazioni di aria umida in quota, nella media troposfera, favoriranno la formazione di banchi di nubi stratificate che raggiungeranno pure il messinese, ad iniziare dalla costa tirrenica. Tale nuvolosità sparsa e irregolare sarà del tutto innocua, incapace di causare fenomeni di sorta. Il clima continuerà a presentarsi piuttosto mite. I venti invece ruoteranno dai quadranti meridionali, fra Sud e S-SE, spirando inizialmente deboli. Ma con tendenza ad intensificarsi nel corso della serata successiva. Mari poco mossi. Nella giornata di venerdì 27 aprile l’avvicinamento, dalle coste tunisine, di un minimo depressionario alla mesoscala (superficiale) potrebbe causare un po' di instabilità, richiamando verso il messinese un flusso di umide correnti da E-SE. In tal caso non si escluderebbero delle possibili precipitazioni, ma di debole intensità e miste a polvere desertica. Ma di questo torneremo a palarne nei prossimi aggiornamenti.

Daniele Ingemi