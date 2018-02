Il carnevale riporta l'inverno, tante piogge e il ritorno della neve sui monti

Febbraio non si smentisce. Anche la seconda decade del mese sarà caratterizzata da una lunga fase di tempo instabile, freddo e inaffidabile, per il passaggio di una serie di perturbazioni, seguite dall’afflusso di masse d’aria decisamente più fredde, d’estrazione polare marittima, che contribuiranno ad incentivare l’instabilità. La buona notizia riguarda l’arrivo di nuove preziosissime piogge che avranno il merito di rimpinguare gli invasi, rimasti quasi a secco dopo la lunghissima fase siccitosa che ha caratterizzato gran parte del 2017. Mentre l’arrivo di masse d’aria più fredde dalle latitudini nord europee consentirà il ritorno della neve sui nostri rilievi, seppur non a quote particolarmente basse. Mercoledì un po' di neve potrebbe cadere pure sulle cime dei Peloritani, come il monte Scuderi e Dinnamare, che per l'occasione potrebbero tornare a tingersi di bianco, per la gioia di grandi e piccini.

Già domani, martedì 13 febbraio, giorno di Carnevale, il passaggio di un primo fronte darà origine ad un rapido peggioramento del tempo che in mattinata dispenserà le prime piogge sulle località della costa tirrenica, in successiva estensione all’area dello Stretto di Messina e all’area ionica, dove fra la tarda mattinata e la prima parte del pomeriggio giungerà qualche pioggia. Nel pomeriggio l’instabilità persisterà ancora sulle coste tirreniche e nello Stretto, con il rischio di possibili rovesci e persino qualche temporale dal basso Tirreno, accompagnato da colpi di vento e occasionali grandinate di piccole dimensioni. Di sicuro non sarà il tempo ideale per le tante manifestazioni carnevalesche attese in provincia. Le temperature subiranno, in serata, un drastico calo, portandosi su valori al di sotto dei +10°C. Previsti rovesci di gragnola e nevicate sui Nebrodi e sulle cime più alte dei Peloritani, inizialmente dai 1300, ma con tendenza a rapido calo della quota neve in serata, fin dai 900-1000 metri. L’ingresso dell’aria fredda sarà seguito da sostenuti, se non a tratti pure intensi, colpi di vento da Ovest e O-NO che potranno raggiungere picchi di oltre 50-60 km/h. Mari da mossi a molto mosso nel pomeriggio il Tirreno.

Anche la giornata di mercoledì 14 febbraio, dopo le timidissime schiarite della mattinata, soprattutto fra lo Stretto e l’area ionica, vedrà un rapido peggioramento per il passaggio di un secondo fronte freddo che dispenserà nuove piogge, rovesci e dei temporali sul comprensorio tirrenico e sullo Stretto di Messina, con sconfinamenti probabili fin sul settore ionico messinese, dove arriveranno delle piogge e dei rovesci. L’abbassamento di quota dello “zero termico”, in parte indotto dalle stesse precipitazioni (convettive, ossia prodotte da cumulonembi), favorirà il ritorno della neve, anche abbondante, fin dagli 800-900 metri sui Nebrodi, con tanti comuni a rischio imbiancata, e dai 900 sui Peloritani, incluse le vette sopra la zona sud di Messina che superano tali altimetrie (monte Scuderi, monte Ruvolo, Dinnamare..). Il clima diverrà veramente invernale, con temperature massime di non oltre i +11°C +12°C, e minime che scenderanno fin sotto i +8°C in città. I venti piuttosto sostenuti da NO ruoteranno più da N-NO e Nord, favorendo un ulteriore tracimazione del freddo, stavolta direttamente dai Balcani. I mari si presenteranno tutti da mossi a molto mosso il Tirreno, con il ritorno di una sostenuta risacca lungo tutto il litorale, dalla costa palermitana fino alle spiagge della zona nord di Messina.

Daniele Ingemi