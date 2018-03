Ci attende una Pasqua ventosa, attenzione al Tirreno a largo

Dopo il continuo proliferare di perturbazioni atlantiche delle scorse settimane il tempo tende, seppur solo temporaneamente a stabilizzarsi, grazie alla risalita dal nord Africa di un modesto anticiclone “interciclonico”, accompagnato dalla risalita di aria secca e calda di tipo sub-tropicale continentale, che già domani sera verrà prontamente eroso dall’irrompere di sostenuti venti dai quadranti occidentali, provenienti dall’Atlantico francese. Fino alla giornata di domani, sabato 31 marzo, il tempo si presenterà sostanzialmente mite e relativamente stabile, anche se nel corso della giornata non mancherà il passaggio, da sud-ovest, di banchi di nubi medio-alte che potranno corrucciare la coltre celeste. Specialmente fra il pomeriggio e la serata di domani, allorquando da Ovest cominceranno ad arrivare intensi venti di ponente e libeccio che scalzeranno verso l’alto l’aria più umida e tiepida che si accumulata nei bassi strati, originando un po' di nuvolosità bassa, soprattutto sull’area tirrenica. Le temperature, dopo il brusco rialzo delle ultime ore, sono previste in diminuzione già dalla serata, quando cominceranno ad arrivare gli intensi venti di ponente, con raffiche in grado di toccare punte di oltre 50-60 km/h nei punti maggiormente esposti della costa tirrenica e delle Eolie. Mentre sullo Stretto e sull’area ionica prevarrà la calma di vento.

La giornata di Pasqua, domenica 1 aprile, al primo mattino potrebbe essere condizionata da una accentuata variabilità, specialmente fra le isole Eolie e il litorale tirrenico, dove transiteranno veloci infiltrazioni di umidità che genereranno annuvolamenti, anche compatti. Il rischio di brevi piovaschi sarà basso, più probabile sulle Eolie e sulle coste della Calabria tirrenica, dove al mattino si potranno verificare pure dei brevi rovesci. Un po' di nubi, con lo sfondamento dei venti da Ovest, transiteranno pure sullo Stretto di Messina, mentre ampi spazi di sole saranno presenti sulla fascia ionica, da Scaletta fino a Giardini Naxos. Nel corso della mattinata il tempo andrà rapidamente a migliorare, con schiarite e spazi soleggiati sempre più ampi e diffusi anche sulla costa tirrenica e in riva allo Stretto. La giornata, come anticipato, sarà ventosa, per il soffio di una sostenuta ventilazione da Ovest e O-NO che potrà toccare punte di oltre 60 km/h sulle località tirreniche, e raffiche fino a 40-50 km/h in città. Attenzione quindi allo stato del Tirreno che risulterà agitato, con onde alte anche fino a 3-4 metri nel mar delle Eolie. Queste ondate potrebbero arrecare dei danni nei tratti di litorale esposti al moto ondoso dal quarto quadrante. Il clima diverrà più fresco di giorno, un po' freddo la notte, con una minima di appena +11°C.

Il giorno di Pasquetta, lunedì 2 aprile, sarà caratterizzato da prevalenza di cieli poco nuvolosi o al più parzialmente nuvolosi, con ampi spazi di sole inframmezzati da qualche annuvolamento sparso, maggiormente probabile in prossimità dei rilievi, fra Nebrodi e Peloritani. Il clima continuerà a presentarsi fresco, nonostante in pieno giorno il sole comincia ad essere alto sopra l’orizzonte. Di giorno la massima potrà superare i +16°C +17°C. Stazionarie le minime, con valori di +11°C +12°C a livello del mare. I venti, deboli nord-occidentali, si attenueranno definitivamente in serata. Mari da poco mossi a mosso o molto mosso il Tirreno per residua onda lunga da O-NO, in rapida scaduta dal pomeriggio/sera.

Daniele Ingemi