Dalle maestralate all'anticipo di primavera con lo scirocco, picchi oltre +20°

Dopo un inizio anno dominato dalle impetuose correnti atlantiche che hanno causato ben due intense maestralate nel giro di 4 giorni, con raffiche che in alcune vallate hanno sfondato la soglia dei 90-100 km/h, la circolazione atmosferica nei prossimi giorni subirà un altro importante cambiamento con l’ingresso delle più tiepide correnti di ostro e scirocco che spingeranno i termometri su valori ben al di sopra delle medie del periodo. Difatti l’elemento saliente di questo weekend sarà rappresentato dall’attivazione, a tutte le quote, di un sostenuto flusso dai quadranti meridionali di aria molto mite, di tipo sub-tropicale continentale, che oltre a stabilizzare l’atmosfera avrà il merito di far schizzare i valori termici su punte di oltre +20°C +22°C sulle località della costa tirrenica, mentre in città si potranno sfondare i +18°C, localmente anche +19°C. Parliamo di valori ben al di là delle medie stagionali. Insomma, si tratterà di un piccolo anticipo di primavera che pero durerà fino alla giornata di lunedì 8 gennaio.

Quella di oggi, sabato 6 gennaio, sarà una splendida giornata di sole, con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi un po' su tutto il messinese. Il sole dovrebbe farla da padrone, anche se in serata subentrerà qualche leggera velatura di passaggio in quota. I venti a partire dalla mattinata cominceranno a soffiare da Sud, inizialmente molto deboli, ma tendendo a divenire fra il debole e il moderato in serata, specie lungo lo Stretto di Messina. I mari si renderanno poco mossi, con lieve aumento del moto ondoso in serata sullo Ionio. Le temperature, sia grazie al maggior soleggiamento che all’afflusso dell’aria più mite sub-tropicale, subiranno un aumento, con punte di oltre +17°C +18°C.

Domenica 7 gennaio si assisterà ad un ulteriore intensificazione del flusso sciroccale nei bassi strati che spirerà moderato sullo Stretto, mentre sulle coste tirreniche cominceranno ad attivarsi raffiche di caduta piuttosto sostenute, localmente con punte di oltre i 50-60 km/h, che contribuiranno a far lievitare le temperature (per effetto della compressione adiabatica), spingendole su cifre di oltre +21°C +22°C sulle località della costa tirrenica, da Villafranca a Sant’Agata di Militello. Sulla città, causa la ventilazione da Sud proveniente dal mare piuttosto freddo, i termometri dovrebbero varcare di poco la soglia dei +18°C. Il tempo sarà ancora improntato sulla stabilità, con prevalenza di cieli poco nuvolosi, o per lo più velati per il transito di innocue nubi cirriformi in alta quota. In serata i venti di scirocco divenendo più umidi addenseranno un po' di nubi basse lungo la costa ionica, da Giardini Naxos fino a Capo Alì. I mari si presenteranno tutti mossi, localmente molto mosso il Tirreno a largo delle Eolie e lo Ionio.

Questo tipo di tempo piuttosto mite, ventilato e asciutto ci terrà compagnia fino alla mattinata di lunedì 8 gennaio, allorquando da ovest si farà strada un peggioramento, con un aumento della copertura nuvolosa che si potrebbe associare all’arrivo di qualche piovasco o pioggia sparsa lungo la costa ionica. Si dovrebbe trattare comunque di fenomeni molto deboli, per lo più localizzati nelle aree pedemontane dei Peloritani. Le temperature dopo il brusco rialzo del weekend subiranno un calo in serata, tanto che si riporteranno su valori un po' più consoni per il periodo. I mari invece si renderanno mossi fino a molto mosso lo Ionio e lo Stretto di Messina per l’ingresso di onde lunghe da S-SE che causeranno delle risacche lungo tutto il litorale cittadino.

Daniele Ingemi