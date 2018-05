Fine settimana promettente, ampio soleggiamento fino a domenica

A parte qualche locale e insignificante annuvolamento il tempo in riva allo Stretto si è mantenuto buono, con prevalenza di cieli poco nuvolosi e ampi spazi di sole su entrambi i versanti. Il clima invece ha rispecchiato a pieno i tipici connotati di maggio, con temperature massime di appena i +21°C +22°C, e minime notturne scese a ridosso dei +16°C. Il tutto condito da una leggera ventilazione settentrionale che ha addolcito l’atmosfera, regalandoci delle giornate veramente piacevoli, degne della tarda primavera. Anche nei prossimi giorni il tempo continuerà a rimanere maggiormente stabile e soleggiato, con ampi squarci di cielo sereno e sole, mentre le perturbazioni atlantiche più organizzate transiteranno a latitudini più elevate.

La giornata di oggi, venerdì 11 maggio, trascorrerà all’insegna dei cieli poco nuvolosi, con tanto sole e qualche modestissimo passaggio nuvoloso, maggiormente probabile in prossimità dei rilievi, fra Nebrodi e Peloritani. Al primo mattino degli addensamenti a base bassa potranno insistere sullo Stretto senza arrecare fenomeni. In serata avremo una prevalenza di cieli poco nuvolosi, o al più leggermente velati da qualche cirro di passaggio. Le temperature sono attese stazionarie o in lieve aumento, con massime sui +22°C +23°C e minime di +16°C a livello del mare. Venti deboli settentrionali, con locali rinforzi da Nord solo all’interno dello Stretto di Messina. Mari da quasi calmi a poco mossi, localmente mosso per piccole onde corte da Nord lo Stretto lungo l’imboccatura sud e lo Ionio.

Sabato 12 maggio altra giornata condizionata dalla stabilità, con cieli poco nuvolosi e clima prevalentemente soleggiato su gran parte del messinese. Qualche innocuo annuvolamento si potrà sviluppare solo sui monti. Dal pomeriggio/sera qualche velatura comincerà a transitare sul Tirreno. Temperature pressochè stazionarie, con massime fino a oltre i +23°C in città. Mari poco mossi. Anche la giornata di domenica 13 maggio dovrebbe essere condizionata dal tempo stabile e soleggiato, nonostante sulle regioni settentrionali si comincerà ad affacciare una ondulazione ciclonica atlantica. Gli unici effetti del passaggio di questo cavo d’onda saranno rappresentati dal temporaneo indebolimento della ventilazione nei bassi strati che ruoterà da Sud. I mari si presenteranno per lo più quasi calmi o al più poco mossi. In serata graduale aumento del moto ondoso sul Tirreno a largo.

Daniele Ingemi