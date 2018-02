Maltempo invernale, arriva pure la neve a bassa quota fra Nebrodi e Peloritani

Come promesso, dopo una lunga assenza, l’inverno è tornato a fare il suo dovere anche in Sicilia, dispensando un significativo calo delle temperature, accompagnato da piogge, rovesci e temporali, davvero preziosi per il periodo. Soprattutto per i tanti invasi rimasti quasi a secco a seguito della grave fase siccitosa che ha caratterizzato il 2017, una delle peggiori dall’inizio degli anni 2000 (per vedere di peggio bisogna arrivare agli anni 80). La fase clou di questa ondata di freddo entrerà di scena proprio a partire dalla serata, quando un nuovo impulso di aria fredda, stavolta con una maggiore componente “continentale” (balcanica) nei bassi strati (quindi freddo un pochino più pungente al suolo), raggiungerà la Calabria e la Sicilia, causando una marcata ondata di maltempo dalle caratteristiche invernali.

Dopo le timidissime schiarite della mattinata, soprattutto fra lo Stretto e l’area ionica, il tempo è rapidamente peggiorato per il passaggio di un secondo minimo depressionario, attualmente sul basso Tirreno, ma in rapido spostamento verso lo Ionio. Il ramo freddo di questa circolazione depressionaria nel corso della serata raggiungerà pure il messinese e il reggino, con un nuovo fronte freddo che dispenserà nuove piogge, rovesci e dei temporali sul comprensorio tirrenico e sullo Stretto di Messina, con sconfinamenti probabili fin sul settore ionico messinese, dove arriveranno delle piogge e dei rovesci. L’abbassamento di quota dello “zero termico”, in parte indotto dalle stesse precipitazioni (convettive, ossia prodotte da cumulonembi), favorirà il ritorno della neve, anche abbondante, fin dagli 800-900 metri sui Nebrodi, con tanti comuni a rischio imbiancata, e dai 900 metri sui Peloritani, incluse le vette sopra la zona sud di Messina che superano tali altimetrie (monte Scuderi, monte Ruvolo, Dinnamare..). Il clima diverrà veramente invernale, con temperature che scenderanno sotto i +8°C in città. In montagna, sopra i 900-1000 metri, avremo delle gelate che purtroppo potranno favorire anche la formazione di sottili lastre di ghiaccio nelle aree recentemente innevate, creando non poche insidie per quegli automobilisti che percorreranno le strade di montagna (specialmente sui Nebrodi). I venti piuttosto sostenuti da NO ruoteranno più da N-NO e Nord, favorendo un ulteriore tracimazione del freddo, stavolta direttamente dai Balcani. I mari si presenteranno tutti da mossi a molto mosso il Tirreno, con il ritorno di una sostenuta risacca lungo tutto il litorale, dalla costa palermitana fino alle spiagge della zona nord di Messina.

Gli effetti di questa ondata di freddo si esauriranno non prima del primo pomeriggio di domani, giovedì 15 febbraio, quando l’afflusso di aria via via sempre più secca favorirà un rapido diradamento dei residui rovesci e delle ultime gragnolate attese in mattinata sulle coste tirreniche e lungo lo Stretto di Messina. Incluso lo stesso capoluogo, interessato in mattinata da residui rovesci intermittenti, che assumeranno carattere nevoso sui colli, a partire dagli 800-900 metri. Sui Nebrodi sono attese delle buone nevicate, con accumuli che potrebbero superare anche i 25-30 cm in montagna, mentre fra i 5-10 cm di neve fresca, mista alla gragnola, potranno cadere sulle cime dei Peloritani che domani dovrebbero apparire imbiancate, soprattutto dalla zona sud della città. Per i Peloritani si tratterà del secondo evento nevoso dell’inverno, dopo le nevicate di metà dicembre che imbiancarono appena le vette, fra cui Dinnamare, monte Scuderi, la Montagna Grande e la Rocca di Novara.

Daniele Ingemi