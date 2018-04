Rischio di qualche piovasco domani, ma venerdì e nel weekend tornerà il sole

Con aprile entra nel vivo la stagione primaverile anche in riva allo Stretto. A queste latitudini la primavera è una stagione molto volubile, caratterizzata anche da una spiccata escursione termica giornaliera, derivata sia dal progressivo allungamento delle ore di luce che dall’irraggiamento notturno (perdita di calore da parte del terreno), ancora piuttosto sostenuto durante la notte. Ciò spiega perché, dopo i tepori del mattino, in serata e durante la notte si avverte ancora un po' di freddo. Dal punto di vista meteorologico nelle prossime ore assisteremo al passaggio di banchi di nubi medio-alte, accompagnate da tanta polvere desertica, che anticipano il passaggio di una nuova ma debole perturbazione atlantica che si dirige, con la sua coda, fino alle coste settentrionali della Sicilia. Il debole fronte freddo, legato a questa perturbazione, domani, giovedì 5 aprile, passerà pure sul messinese, favorendo un aumento della copertura nuvolosa, da ovest verso est, che dalle coste tirreniche si estenderà allo Stretto di Messina. Tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, durante il passaggio del fronte, dei piovaschi e qualche pioggia sparsa, di breve durata, potrebbe interessare le coste tirreniche e la zona dello Stretto, mettendo fine al flusso sciroccale nei bassi strati. Si tratterà di fenomeni in genere deboli e sparsi. Già dal pomeriggio il tempo andrà a migliorare, mentre la ventilazione nei bassi strati ruoterà da NO, con raffiche fin sui 30-40 km/h fra lo Stretto e la costa ionica. Mari da poco mossi a mossi. Temperature attese in calo dal pomeriggio.

Venerdì 6 aprile il tempo tornerà a stabilizzarsi grazie al rialzo della pressione atmosferica che garantirà cieli poco nuvolosi, con qualche modesto addensamento che si potrà addossare all’imboccatura nord dello Stretto di Messina e sui Peloritani. Clima piuttosto mite, anche se con temperature un po' più fresche per via della debole ventilazione settentrionale. Massime non oltre i +17°C e minime notturne sui +12°C +13°C. Venti deboli settentrionali e mari per lo più poco mossi, leggermente mosso il Tirreno. Anche la giornata di sabato 7 aprile dovrebbe essere caratterizzata da tempo prevalentemente stabile e soleggiato, per merito della presenza di aria piuttosto secca a tutte le quote che renderà difficile lo sviluppo di nubi pronunciate. Anche la giornata domenicale sarà condizionata dal bel tempo e dal clima piuttosto mite, salvo il possibile transito di velature in quota e banchi di nubi alte, maggiormente possibile nella seconda parte del giorno.

Daniele Ingemi