Spiccata variabilità atlantica, ma mercoledì nuova burrasca in arrivo

Passata la seconda perturbazione atlantica, responsabile delle piogge e dei rovesci temporaleschi grandinigeni molto localizzati che nella serata di venerdì hanno interessato i villaggi dell’estrema zona nord della città, il tempo pur migliorando molto gradualmente sarà improntato verso una certa variabilità, con ampie schiarite e spazi soleggiati alternati al passaggio di annuvolamenti anche compatti, capaci di dare luogo a qualche residua precipitazione. La giornata di domenica 14 gennaio vedrà al mattino ancora un po' di instabilità, con cieli nuvolosi o molto nuvolosi, soprattutto fra le Eolie e la costa tirrenica, dove si potranno verificare delle deboli piogge. Specialmente nell’area fra il milazzese e i quartieri dell’estrema zona nord della città nel corso della mattinata, seguito da un veloce miglioramento, con l’avvento da ovest di maggior spazi soleggiati. Tempo migliore sulla costa ionica, con cieli in prevalenza poco nuvolosi o al più parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio il tempo migliorerà anche sul versante tirrenico e lungo lo Stretto, anche se i cieli si manterranno parzialmente nuvolosi. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo. Venti deboli o molto deboli, tendenti a ruotare da Sud fra il pomeriggio e la serata. Mari generalmente poco mossi.

Lunedì 15 gennaio si aprirà all’insegna di una certa variabilità atmosferica, con ampi spazi soleggiati inframmezzati dal passaggio di nubi, in prevalenza stratiformi, da ovest verso est. La copertura nuvolosa stratiforme si farà un po' più compatta sulla costa ionica nel pomeriggio, ma non sono previsti fenomeni precipitativi degni di nota. Il grosso del corpo nuvoloso dovrebbe passare più a sud del messinese, sulla Sicilia centro-meridionale. Le temperature subiranno un lieve aumento nelle massime, stazionarie le minime. I venti soffieranno deboli o al più moderati da Sud e S-SO al mattino, tendendo poi a ruotare da Ovest sul Tirreno e da NO e N-NO sullo Stretto di Messina nel corso della serata. Mari poco mossi.

Martedì 16 gennaio l’irrompere di un impulso di aria molto umida da Ovest (sempre di origine atlantica) dovrebbe favorire un nuovo aumento della copertura nuvolosa sulle località della costa tirrenica, dove fra il pomeriggio e la serata potrebbero subentrare delle piogge sparse, maggiormente probabili fra Capo Rasocolmo e Capo Peloro. Ma l’elemento saliente della giornata sarà rappresentato dal notevole rinforzo dei venti da Ovest e da O-NO che in serata potranno raggiungere lo status di burrasca, con raffiche capaci di oltrepassare i 60-70 km/h. Il Tirreno passerà rapidamente da mosso a molto mosso, fino a divenire agitato in nottata, con lo sviluppo di onde di “mare vivo” alte fino a più di 3.0 metri. Nella giornata di mercoledì 17 una intensa mareggiata da O-NO rischia di flagellare gran parte delle coste tirreniche, da Sant’Agata fino alla zona di Mortelle, rischiando di cagionare nuovi danni dopo le due mareggiate d’inizio mese.

Daniele Ingemi