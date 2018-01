Veloce peggioramento nella giornata di domani, tempo soleggiato da mercoledì

Dalle ultimissime emissioni dei modelli matematici si evince come il campo di alta pressione (legato all’anticiclone delle Azzorre) che porterà tempo stabile e soleggiato in quasi tutto il paese, proprio a ridosso del basso Tirreno, verrà “bucato” dal passaggio di una nuova e velocissima perturbazione atlantica, in rapida discesa da nord-ovest. Difatti, nella giornata di domani, martedì 23 gennaio, mentre in tutta Italia splenderà il sole, lungo l’area dello Stretto di Messina il tempo andrà rapidamente a peggiorare per il sopraggiungere di un veloce fronte freddo che dispenserà delle piogge sparse e qualche veloce rovescio, fra le coste tirreniche e lo Stretto, già a partire dalla mattinata. Le precipitazioni interesseranno principalmente la costa tirrenica, dal milazzese ai quartieri della zona nord di Messina, e l’area dello Stretto di Messina.

La fenomenologia si attenuerà sensibilmente dal pomeriggio, per cessare del tutto, lasciando spazio a maggiori schiarite. Ampie schiarite rimarranno sulla zona ionica, fra la zona di Capo S.Alessio e Giardini Naxos, dove a parte il veloce passaggio di qualche annuvolamento non si registreranno fenomeno precipitativi importanti. I venti soffieranno molto deboli dai quadranti settentrionali, ruotando più da NE sulla costa ionica nel pomeriggio e da Nord fra il Tirreno e lo Stretto. Mari poco mossi, fino a localmente mosso lo Ionio in serata. Le temperature subiranno una diminuzione, con massime sui +15°C e minime notturne pronte a spingersi sotto i +11°C +10°C in nottata. Si avvertirà un po' di freddo, il tutto accompagnato da tassi dell’umidità medio-alti che renderanno il clima un po’ frizzantino.

Da mercoledì 24 gennaio il ritorno dell’anticiclone delle Azzorre, con un ulteriore rialzo dei valori barici al suolo e l’intrusione di masse d’aria molto secche in quota, ripristinerà condizioni di tempo stabile e soleggiato un po' su tutto il nostro territorio, assicurando cieli poco nuvolosi un po' ovunque, in un contesto climatico leggermente freddo nelle ore notturne e più mite di giorno. I venti, inizialmente deboli da NE, tenderanno a ruotare dai quadranti meridionali in serata, soffiando molto deboli e rendendo i mari da poco mossi a quasi calmi sottocosta. Solo lo Ionio continuerà a risultare mosso per onde lunghe da E-NE.

Giovedì 25 gennaio sarà un’altra giornata caratterizzata dal tempo stabile e soleggiato su tutto il nostro territorio, salvo il passaggio di leggere velature in quota, specialmente durante le ore pomeridiane e serali. Le temperature massime subiranno un lieve aumento, con massime sui +16°C o poco più in pieno giorno. Venti deboli da Sud e S-SE e mari che si renderanno in genere quasi calmi o al più poco mossi.

Daniele Ingemi