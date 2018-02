Michele Placido in visita al Museo regionale

L’attore e regista Michele Placido, a Messina per concludere la sua tournée siciliana al Teatro Vittorio Emanuele con lo spettacolo Piccoli crimini coniugali, ha visitato il MuMe, Museo regionale, dove sono esposte le due superbe pale del Caravaggio dipinte dal maestro lombardo durante la rocambolesca permanenza in città fra il 1608 e il 1609.

Alle prese con la preparazione del film che del geniale pittore vuole cogliere le affinità e le tangenze con Pasolini, Placido si è intrattenuto a lungo nella sala dove si coglie il senso degli stupefacenti palcoscenici della miseria umana che Caravaggio era solito ricreare per ambientare le sue scene sacre utilizzando, come efficaci modelli, personaggi della plebaglia locale.

Si tratta soltanto, come ha specificato Placido al direttore della struttura Caterina Di Giacomo, di un primo, ma già suggestivo approccio cui seguiranno sopralluoghi nei siti che si presume Caravaggio frequentò alla ricerca di ispirazione per la realizzazione dei due capolavori commissionati dalla famiglia de Lazzari per la Cappella della Chiesa dei Padri Crociferi e dal Senato per S. Maria della Concezione.