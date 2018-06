Migranti nuova replica di Accorinti e Santisi a Bramanti

Contro contro replica del sindaco Accorinti e dell’assessore Santisi al candidato sindaco del centro destra Bramanti a proposito della questione migranti

“Non capiamo perché Bramanti cita ad esempio un confronto con le associazioni, svoltosi il 31

maggio nella sala Fasola, alla quale lui non ha partecipato delegando l’assessore designato alla legalità e alla sicurezza e dimostrando quindi quale sia la sua visione. Al di là del becero compiacimento nel citare il caso di un singolo minore che, evidentemente emozionato, non sarà riuscito ad esprimersi correttamente in italiano, facciamo notare al prof. Bramanti, che ci sono decine di esempi di migranti minori così ben integrati da avere voti scolastici più alti di alcuni compagni di classe messinesi. Sì, perché a Messina grazie al sistema SPRAR, che è preso a modello anche in altre realtà italiane ed europee (basterebbe studiare il progetto “Arrival Cities”), vengono effettuati percorsi di autonomia anche quando il periodo di prima accoglienza supera i trenta giorni, e questo accade perché non ci sono posti in seconda accoglienza. Una questione nazionale come quella relativa al numero degli sbarchi, a fronte del quale segnalo peraltro che Messina è una delle città con il minor numero di reati commessi da stranieri in assoluto. La verità è che il prof. Bramanti, fa campagna elettorale facendo leva sulla “paura dell’uomo nero”, curiosamente ricordandosi del problema dell’accoglienza giusto il giorno prima dell’annunciata, e poi saltata, visita a Messina del neo ministro dell’Interno, Matteo Salvini, quello delle “ruspe” e del “la pacchia è finita”. Evidentemente voleva impressionare uno dei suoi leader di riferimento