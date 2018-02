32enne picchia la ex. Condannato a tre anni

Tempestivo intervento nella mattinata di domenica, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Milazzo, che a conclusione degli accertamenti hanno arrestato un 32enne, residente a Milazzo, in quanto ritenuto responsabile di violenza privata, violazione di domicilio, lesioni e minaccia.

A fare scattare l’intervento dei Carabinieri, una telefonata pervenuta sull’utenza 112 della Centrale Operativa da parte di un privato cittadino che segnalava una lite. Quindi l’immediato intervento dei militari dell’Arma di Milazzo che si trovavano in servizio esterno per la prevenzione dei reati e che raggiungevano in pochi minuti la località segnalata.

I Carabinieri, giunti sul posto, intervenivano all’interno di una privata abitazione, bloccando un uomo e ponendo fine alla sua condotta aggressiva. Dai primi accertamenti emergeva che il 32enne milazzese Salvatore PARASOLE, nel corso delle prime ore di domenica, si era presentato presso la dimora della sua ex convivente, che attualmente abita con la madre ed il suo nuovo compagno, e dopo essersi introdotto all’interno dell’abitazione inveiva contro i presenti aggredendo le due donne e mettendo a soqquadro tutta la casa.

Dalle testimonianze raccolte dai Carabinieri della Stazione di Milazzo, coadiuvati da quelli dell’aliquota radiomobile, si ricostruiva che l’uomo, per motivi di gelosia, aveva aggredito fisicamente le due malcapitate che hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso dell’ospedale di Milazzo e pertanto lo hanno tratto in arresto per i reati di violenza privata lesioni, violazione di domicilio e minace.

L’uomo, dopo le formalità di rito, su disposizione dell’A.G. della Procura della Repubblica di Barcellona P.G. (ME), tempestivamente informata dai Carabinieri, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Milazzo e, nella mattinata odierna, è stato sottoposto a giudizio con rito direttissimo presso il Tribunale di Barcellona P.G. ed è stato condannato alla pena di tre anni di reclusione e tradotto presso la Casa Circondariale di Barcellona P.G..