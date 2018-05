Si all'Area Marina Protetta a Capo Milazzo, arriva finalmente il decreto

La notizia è di quelle positive per il territorio, come non se ne leggevano da tempo. Il lungo iter politico e burocratico si è finalmente concluso: l’Area Marina Protetta di Capo Milazzo diventa ufficialmente realtà. Il ministro dell’Ambiente, Stefano Galletti ha firmato il decreto che istituisce l'Area marina protetta di Capo Milazzo.

Adesso dopo la pubblicazione del provvedimento il Consorzio che è stato già costituito per la gestione della Riserva dovrà attivare tutte le procedure per l’installazione dei segnalamenti marittimi e quanto necessario per delimitare le aree così come previsto dalla zonazione e a quel punto il ministero assegnerà delle precise direttive al gestore per il rispetto di quanto previsto nel Regolamento. Nel decreto viene istituita pure la “Commissione di riserva” che affiancherà il gestore formulando proposte e suggerimenti per quanto attiene al funzionamento dell’Area marina protetta e potrà anche esprimere dei pareri. La sorveglianza nell’Area marina protetta sarà effettuata dalla Capitaneria di porto e dal Corpo forestale della Regione. Per il funzionamento della Riserva sarà assegnato ogni anno al Consorzio delle somme in dotazione al ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Soddisfazione per il Sindaco Giovanni Formica che auspica un nuovo rilancio per le bellezze del territorio mamertino.