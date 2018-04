All'indomani della sfiducia le prime reazioni politiche sui social

Come se fosse una finale di Champions League, tra chi esulta e chi gufava, sui social si sono susseguite diverse reactions al risultato della sfiducia.

La reazione più importante è forse quella di Maria Magliarditi che contava la sua firma tra i 17 sfiduciari. Ieri però in aula era assente e questo ha fatto abbassare a 16 il numero dei favorevoli alla mozione.

Spiega lei stessa su Facebook che si trovava a Pantelleria per motivi di lavoro e ribadisce nuovamente il suo no all'amministrazione Formica:

"Ho firmato la sfiducia convinta che Milazzo meriti un opportunità di cambiamento e un progetto politico più sereno e coerente con gli obiettivi della città e gli interessi e bisogni dei miei concittadini - dichiara la capogruppo del gruppo misto in aula - ho criticato, nella sua accezione costruttiva, questa amministrazione con senso di responsabilità in questi anni in cui ho svolto il mio mandato di consigliere comunale."

"L'ho fatto non limitandomi alla discussione dei punti all'ordine del giorno ma facendo molto spesso proposte concrete e avviando un confronto aperto e pubblico con l'amministrazione su questioni importanti e vitali per la città."

L'assenza della Magliarditi era stata ricordata su Facebook dalla collega Valentina Cocuzza: "Erano presenti in aula 28 su 30 consiglieri. La mozione ha riportato 16 voti favorevoli ma ne erano necessari 20. A voi le valutazioni!"

Tra le fila della maggioranza si fa sentire su Facebook Salvo Presti, attuale assessore all'Istruzione e ai Beni Culturali che condividendo un articolo commenta "Bocciati e anche bugiardi" riferendosi ai firmatari della mozione. Nessun commento sulla pagina del Sindaco.

Spicca invece il commento di uno dei consiglieri più vicini al Sindaco, Pietro Formica, che pubblica una foto di un uovo alla cocca. Il post ha scatenato diversi commenti su Facebook, per il tono non proprio "istituzionale".

Di fatto, oltre i siparietti politici, tra chi esulta e chi annaspa, la città continua ad avere disservizi e problemi. Ed è forse per questo che il Presidente del Consiglio Gianfranco Nastasi scrive sibillino sulla sua bacheca "quanti kamikaze". In effetti non un bello spettacolo per Milazzo.