Altalena disabili a Milazzo, la polemica si 'sgonfia' con le note protocollate

La polemica sull'altalena rischia di essere una grossa bolla di sapone. Si tratta dell'altalena per disabili che il Rotary Club ha donato per Villa Nastasi, nei giorni scorsi era esplosa una polemica per il ritardo del rilascio delle autorizzazioni.

A ben vedere però i tempi sono stati quelli d'ufficio, senza nessun particolare ritardo. Infatti la richiesta per l'autorizzazione è stata protocollata al Comune il 22 febbraio e non a novembre, mentre l'autorizzazione è stata rilasciata neanche un mese dopo, il 20 marzo. Tempi tecnici dunque, visionabili nel documento preparato dal 4° settore "Ambiente e territorio" servizio 3 "Ambiente e servizio idrico integrato" con nota protocollare n. 2285 e a firma del dirigente Ing. Tommaso La Malfa.

La lettera di intenti del Rotaract è stata protocollata al Comune di Milazzo a fine febbraio, laddove si richiedeva per il 22 aprile - per la celebrazione dell'Earth Day - anche la piantumazione di nuove essenze vegetali per la piazza Nastasi.

Una polemica quindi che ha trovato terreno politico di scontro acceso ma che si è rivelata, neanche 48 ore dopo, priva di fondamento. Non a caso è lo stesso Rotaract Milazzo, a firma del Presidente, a scrivere nuovamente all'Assessore Di Bella, esprimendo soddisfazione per il "nuovo" rilascio dell'autorizzazione che in realtà era già stata incardinata due mesi fa.