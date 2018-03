Ancora disagi sui rifiuti, scattano le penali per la Loveral

Da quando è stato inaugurato il porta a porta nel centro cittadino, sono emerse notevoli difficoltà nella gestione del servizio. Già circa due settimane fa era subito apparso come la ditta aggiudicatrice, la Loveral, fosse in evidente crisi.

I sacchetti della spazzatura restano spesso fuori dalle porte delle abitazioni per due giorni, gli operai non riescono a chiudere il ciclo di raccolta e i "cumuli" di immondizia si riscontrano in tutte le vie del centro, dalla sera alla mattina ma anche durante le ore critiche del giorno.

Complice anche l'inciviltà di qualche cittadino, l'Assessore al verde pubblico Damiano Maisano, tramite un comunicato, ha fatto sapere che gli uffici competenti del Comune di Milazzo procederanno ora ad applicare le sanzioni - non solo quindi ai cittadini incivili - alla ditta per inadempienze contrattuali.

Oltre i disservizi segnalati dai cittadini, noi abbiamo anche provato a chiamare più volte il numero gratuito per richiedere informazioni sul servizio. Il numero però squilla ripetutamente a vuoto.

La Loveral di Patti sta lavorando a Milazzo dallo scorso giugno dopo essersi aggiudicata la gara sino a dicembre e poi vincendo quella nuova con un ribasso del 12,91% sul prezzo indicato sulla perizia tecnica indicata dagli esperti del Comune.

Nelle riunioni è però emerso che questa perizia mostri un sottodimensionamento rispetto alle "richieste" del servizio in città, questo secondo la Loveral, che quindi non riesce a espletare al meglio il porta a porta. Inevitabile a questo punto, secondo quanto trapela dagli uffici del Comune, la risoluzione anticipata del contratto.