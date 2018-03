Ancora polemica sulla mozione di sfiducia. Nastasi: "Servono posizioni chiare"

Questa mozione avrà la maggioranza? E' un quesito che da giorni interessa l'intero comprensorio milazzese e, nello specifico, gli ambienti della politica mamertina.

Dopo le dichiarazioni dei consiglieri del gruppo "Ora Milazzo", i quali avevano ribadito il proprio sostegno al sindaco Giovanni Formica e la propria volontà a non votare la mozione, giungono nuove dichiarazioni sul tema.

E' il presidente del consiglio comunale, Gianfranco Nastasi, a prendere la parola. Serve chiarezza sulle posizioni politiche, questo il sunto del suo intervento nel quale invita ad un'azione chiarificatrice da parte dei rappresentanti di Forza Italia.

"Ho appreso che il presidente Micciché avrebbe intenzione di occuparsi del caso di Milazzo, esploso in seguito alla presentazione della mozione di sfiducia -spiega Nastasi- La cosa non può che farmi piacere e anzi la reputo necessaria per fare luce su un partito che a Milazzo non esiste, al pari di Messina e Palermo. Come si può sostenere di essere affiliati a Forza Italia quando si è fuori dal palazzo comunale salvo poi, come dichiarato dal gruppo Ora Milazzo, sostenere un'amministrazione fallimentare di centrosinistra?".

Una polemica che, tuttavia, non si è fermata al solo lato politico. Nastasi, infatti, ha voluto replicare a quando dichiarato dai consiglieri di Ora Milazzo.

"Personalmente -ha aggiunto- rispedisco al mittente le accuse mosse dai consiglieri Italiano, Capone e Formica nei confronti di chi oggi firma la mozione di sfiducia. A detta loro, i firmatari avrebbero incassato troppi no da parte del sindaco alle proprie richieste personali. Premesso che io non ho mai chiesto nulla, le loro dichiarazioni mi portano a pensare che siano loro stessi ad aver ricevuto troppi si che li hanno quindi spinti a restare fedeli al sindaco".

Insomma, una polemica in piena regola che ha letteralmente spaccato in due la politica milazzese.

Nastasi ha poi concluso dichiarando di aver richiesto, congiuntamente al consigliere Alessandro Oliva, un incontro urgente col presidente all'Ars Gianfranco Micciché, con l'assessore regionale Grasso e col neo deputato Germanà. Scopo dell'incontro unificare l'azione politica dei componenti del partito.

Salvatore Di Trapani