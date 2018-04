Ancora tensioni, la maggioranza contro Piraino: nessuna "trattativa"

Dopo la rivelazione del consigliere Rosario Piraino su una presunta trattativa che lo avrebbe riguardato nelle stanze di Palazzo dell'Aquila, al fine di farlo rientrare in una posizione più morbida nei confronti dell'amministrazione in cambio di una posizione istituzionale, le polemiche non si sono placate.

Nonostante il silenzio del Sindaco fino a questa mattina, molti consiglieri comunali a lui vicino hanno condiviso una sorta di risposta alla notizia. Il post, partito dal profilo della consigliera Paola Abbagnato, titola "ennesima mistifazione della realtà" ed argomenta l'improbabilità della "trattativa". Secondo i consiglieri fedelissimi al Sindaco, la mozione di sfiducia sarebbe stata bocciata a prescindere dal voto dello stesso Piraino - e in effetti così è stato - mentre sul caso "presidenza del consiglio" - sottolinea la Abbagnato - sarebbero necessarie le sue dimissioni, che non risultano all'ordine del giorno.

Il punto più interessante è però il terzo: "per sfiduciare il presidente del consiglio ci vuole una maggioranza che modifichi il regolamento e noi non l'abbiamo. Come abbiamo detto ieri sera siamo in ascolto. Se qualcuno ha qualcosa da dire lo faccia chiaramente invece di affidare l'azione di Killeraggio all'inconsapevole Piraino.

A questo punto si apre un nuovo caso: a chi si riferisce la Abbagnato quando parla di azione di killeraggio affidata all'inconsapevole Piraino? Il consigliere di opposizione sarebbe stato vittima di un secondo complotto?

L'opposizione serra le fila e compatta rispedisce al mittente queste accuse. Intanto scoppiano nuove tensioni tra l'Assessore alla cultura Salvo Presti e il consigliere di opposizione Franco Rizzo e su Facebook non se le mandano a dire.

A conferma della "trattativa" sarebbe saltato fuori uno screen shot di una conversazione tra un consigliere vicino al Sindaco e lo stesso Piraino, in cui si fanno gli "auguri di benvenuto" a quest'ultimo. La chat in questione è datata 7 giorni fa, quindi qualcuno vicino al Sindaco già sapeva.