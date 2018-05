Milazzo, attesa per la terza edizione del Mish Mash Festival

Tutto pronto per la nuova edizione del Mish Mash Festival, la rassegna musicale e artistica che si terrà il 2, 3 e 4 agosto nel Castello di Milazzo, giunta ormai al suo terzo anno di vita. Nelle scorse edizioni del Mish Mash si sono esibiti artisti di successo nazionale come Calcutta, Carl Brave, Gazzelle e Canova.

Ma il progetto non si ferma qui e il Festival si vuole farsi conoscere su tutto il territorio nazionale con concerti “di preparazione” al grande evento di agosto. “Vogliamo che in tutta Italia si parli del Mish Mash Festival e di Milazzo, del suo meraviglioso Castello e del movimento culturale che si è formato in questi anni proprio grazie al Mish Mash”, dichiara Lucrezia Muscianisi, responsabile relazioni esterne dell’organizzazione. “Per questo motivo stasera saremo al TPO di Bologna per una serata-concerto con alcuni degli artisti che si sono esibiti nelle scorse edizioni e qualche novità. Presentare al TPO un festival è un po’ come presentare un film a Cannes, siamo molto felici per questo risultato.” Sono attesi sul palco dunque Dargen D’Amico, Isabella D’Amico, Viito, Bruno Belissimo, Belize, Mèsa, Gastone, Be a Bear e Garrincha Soundsystem.

L’obiettivo è quello di pubblicizzare il Mish Mash Festival tra i possibili visitatori e turisti che verranno in Sicilia questa estate. Un progetto di largo respiro che non si limita alla singola rassegna musicale ma che vuole veicolare l’arte come mezzo di sviluppo turistico per il nostro territorio.