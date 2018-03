Al Bicily va in scena l'Art Food contro il femminicidio

Impiattamenti colorati da ingredienti biologici e una miscela di glassa scura, usata come inchiostro. L'idea nasce dalla collaborazione tra l'artista Andrea Sposari e lo chef Christian Guercio che ieri sera nei locali centrali del Bicily, hanno accompagnato la serata animando i loro piatti con disegni tematici.

Questa edizione di "Art Food" ha avuto come principale cornice quella della lotta alla violenza di genere, così come sottolineato dagli organizzatori.

Per tutta la serata lo street artist Andrea Sposari ha disegnato dei volti sui piatti che sono stati poi impreziositi dagli ingredienti biologici - come verdure e frutta - dell'home chef Christian Guercio. Tanti i giovani presenti anche per via del concerto del trio acustico diretto da Barbara Arcadi. Nonostante il freddo, la novità della movida milazzese è stata apprezzata.