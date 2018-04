C'erano una volta le Cupole di Milazzo FOTO

Sono passati dieci anni dalla chiusura. In soli dieci anni l'azione del mare di Ponente ha notevolmente inciso sullo stato di degrado dell'intera struttura. Un tempo meta ambita per la movida e l'intrattenimento dell'intera provincia, Le Cupole, ospitavano all'interno anche un noto ristorante-pizzeria.

Oggi resta davvero poco di quei fasti e, a dire il vero, non è solo il degrado a creare scompiglio ma il fatto che l'intera struttura non sia stata messa in sicurezza e risulti accessibile facilmente anche per bambini e ragazzi, visto la vicinanza con il parco giochi di San Papino.

All'interno poi si trova ogni tipo di detrito, dalle carcasse di animali alle lastre di eternit. Gran parte della struttura che dava sul mare è praticamente precipitata sulla spiaggia sottostante dove è possibile rinvenire calcinacci e diverse travi di ferro esposte, altrettanto pericolose per gli stessi bagnanti che durante la stagione estiva affollano la zona.

Non un bello spettacolo per questo enorme fantasma di ferro che un tempo dava spettacolo ai giovani.