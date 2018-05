Il cimitero di Milazzo tra erbacce e incuria: la denuncia sui social

A Milazzo il problema dell'incuria e del degrado non lascia in pace neanche i morti. Al cimitero comunale infatti, secondo un recente dossier fotografico pubblicato su Facebook da più di qualche cittadino, sono numerose le erbacce e i rifiuti.

Qualche tempo fa la denuncia sui social aveva ad oggetto anche alcune tombe della parte vecchia che con il tempo si erano praticamente esposte all'aria. Non un bello spettacolo. Al cimitero, uno dei più grandi e antichi della provincia, servirebbero interventi straordinari per la manutenzione e il decoro. Sono due le strutture che risentono di un mancato intervento di ripristino: il Castello e il cimitero. Sono ovviamente due strutture che ricoprono una superficie superiore ai 6000 metri quadri e in un momento di dissesto finanziario è sicuramente difficile impegnare questo tipo di fondi.