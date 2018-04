Comune di Milazzo e Associazioni insieme per il Parolimparty

Le Parolimparty arrivano a Milazzo. Ieri la presentazione durante la conferenza stampa con i volontari e i vertici dell'amministrazione:

“Si tratta di una sfida che vedrà il Comune di Milazzo a fianco delle associazioni promotrici – ha dichiarato il sindaco mamertino Giovanni Formica – e siamo pronti a garantire per quanto rientra nelle nostre possibilità la massima collaborazione”.

Considerazioni condivise dai due assessori presenti, Giovanni Di Bella (politiche sociali) e Giuseppe Crisafulli (sport) i quali hanno auspicato che l’iniziativa possa coinvolgere non solo le associazioni locali ma da tutta la comunità locale quale evento che rappresenta un valore aggiunto per la città”.

Ad illustrare i dettagli del progetto sono stati il presidente di Mediterranea Eventi, Alfredo Finanze, Angelo La Via, presidente regionale AISM e Carmelo Lembo, presidente dell’Associazione Bios. “Grazie a Fondazione Vodafone e ai tanti cittadini che hanno contribuito per far sì che l’iniziativa diventasse realtà abbiamo realizzato un sogno. Adesso – ha detto Alfredo Finanze - partirà una nuova fase che ci vedrà impegnati nell’informazione e nella formazione, in vista dell’evento di settembre in cui soggetti con diverse disabilità potranno cimentarsi in una decina di discipline (basket 3vs3 in carrozzina; sitting volley; tennis tavolo; tiro con l’arco etc)in pienainclusione e totale accessibilità”.

“Sarà un evento sportivo importante per tutta la città di Milazzo – ha aggiunto Gianluca Penna, responsabile commerciale di Mediterranea Eventi - che ci auguriamo risponda positivamente così come già hanno fatto tantissimi enti, istituzioni, aziende e cittadini messinesi”.

“Il Parolimparty sarà una delle iniziative inserite nel programma di AISM per il suo 50esimo anniversario – ha detto Angelo La Via – perché crediamo che sport e mare siano diritti di tutti e vogliamo dimostrare che non ci fanno paura le barriere architettoniche ma quelle culturali”.

“La mission sociale – ha aggiunto Carmelo Lembo – si unisce anche a una grande opportunità per il territorio che ospiterà un evento che è stato l’unico finanziato da Vodafone in Sicilia e il secondo per importo in tutta Italia”.

Oggi partirà da Messina il pullmino dell'Aism per sensibilizzare tutti sull'argomento delle barriere tra sport e disabilità.