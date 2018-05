Il Comune di Milazzo si attiva per recuperare fondi per bonifiche da amianto

Il Comune di Milazzo ha partecipato al bando del ministero dell’Ambiente per gli interventi di bonifica degli edifici pubblici contaminati da amianto. Un problema molto sentito in città e nell'intero comprensorio del Mela, anche per via delle numerose morti dovute alle fabbriche che utilizzavano amianto fino a neanche vent'anni fa.

L’obiettivo è tentare di ottenere i fondi necessari per avviare la progettazione delle opere da realizzare per la bonifica dei Molini Lo Presti.

Questo bando infatti prevede delle somme, massimo 15 mila euro, per finanziare esclusivamente la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica mediante rimozione e smaltimento dell’amianto e dei manufatti in cemento amianto.

Poi occorrerà essere pronti per individuare altre misure, comunque prevista, nell’ambito della nuova programmazione europea.

Non solo fondi nazionali ed europei, la Regione ha recentemente stanziato nella legge di stabilità 2018 altri fondi utilizzabili per le bonifiche da amianto in Sicilia.