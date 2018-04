Contatori dell'acqua mai sostituiti, l'interrogazione del consigliere Bagli

Nessuna gara pervenuta per il cambio dei contatori dell'acqua ma tanti i ricorsi presentati in autotutela dai cittadini per gli errori nel calcolo delle tariffe.

Il consigliere Massimo Bagli ha presentato due note per chiedere chiarimenti all’Amministrazione. La prima – una interrogazione – riguarda la sostituzione dei contatori dell’acqua. Il consigliere evidenzia che già nel gennaio del 2017 diversi cittadino hanno versato delle somme per ottenere la sostituzione del contatore, non ricevendo alcun riscontro.

Da qui la richiesta della tempistica dell’emissione del bando di gara per il conferimento dell’incarico di sostituzione dei contatori già pagati dai cittadini e quale destinazione effettiva hanno avuto queste somme e se siano state contabilizzate.

L’altro documento invece è una mozione che ha per oggetto il turismo. Nell’evidenziare l’importanza di tale segmento, Bagli propone “la creazione di una piattaforma digitale che permetta la visita a 360 gradi della città di Milazzo con esplorazione e navigazione virtuale di tutto il territorio, dei beni culturali e naturali, sfruttando la consolidata tecnologia di street view di Google con collegamenti sui partecipati social media”.