Milazzo, dibattito con i candidati del Centro-sinistra

Confronto sui programmi e su quanto è stato fatto dal governo in questi anni per il territorio.

Saranno questi i temi affrontati domani domenica 18 febbraio alle 17,30 nella sala di Palazzo D'Amico a Milazzo alla presenza di tutti i candidati della coalizione del Pd in vista delle Politiche del 4 marzo. Presenti all'incontro Pietro Navarra, Giuseppe Laccoto, Beppe Picciolo, Fabio D'Amore, Natalia Cimino. I candidati incontreranno i cittadini per illustrare il programma e confrontarsi sulle tematiche più rilevanti per il futuro del comprensorio.