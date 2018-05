Differenziata a Milazzo, novità da giugno: raccolta notturna e isola ecologica

Alla fine gli uffici del settore Ambiente hanno ceduto agli appelli della cittadinanza e hanno ufficializzato le novità che entreranno in vigore a partire dal prossimo 1 giugno per quel che concerne il servizio di raccolta differenziata. Novità che puntano a migliorare il servizio introducendo le isole ecologiche e un orario di raccolta più consono alla stagione calda e ai rischi igienici che questa si porta dietro.

Ad essere modificato sarà anche il calendario settimanale relativo alla tipologia da raccogliere.

Lunedì: Umido e Carta

Martedì: Indifferenziata

Mercoledì: Umido e Vetro (che dunque non sarà più ritirato il giovedì come avviene adesso)

Giovedì: Plastica (non più il mercoledì a differenza di adesso)

Venerdì: indifferenziata

Sabato: Umido

Nei prossimi giorni comunque la Loveral procederà alla distribuzione alle famiglie del nuovo calendario settimanale di conferimento con tutte le informazioni relative.

Dal primo giugno gli addetti della ditta inizieranno alle 4 del mattino e non più alle 6, come in atto avviene. E questa è la novità più considerevole, inoltre sarà istituita un’isola ecologica mobile al Tono per il periodo giugno/agosto. Tale piattaforma sarà collocata nel parcheggio adiacente il boschetto dell’Ancora.

Resta dunque ancora il doppio recupero settimanale dei rifiuti indifferenziati mentre, si legge nella nota del comune, si valuterà dopo il periodo estivo se ridurre questa raccolta a un solo giorno.