Domani niente raccolta rifiuti a Milazzo, umido e plastica non si recuperano

La chiamata del servizio del Comune di Milazzo informa i cittadini sul 25 aprile: nessuno passerà a raccogliere i rifiuti. Mercoledì infatti, da calendario differenziata, si sarebbe dovuto raccogliere plastica e umido. Proprio i due tipi di rifiuto di più difficile gestione. Ma il Comune, nella stessa telefonata automatica, fa sapere che il servizio non sarà "recuperato."

Per la plastica dovrà attendersi un'altra settimana mentre per l'umido sabato prossimo. Una decisione incomprensibile visto già la insufficiente quantità di rifiuti gestita con l'attuale ditta Loveral. Stasera quindi niente rifiuti "in strada". Il servizio riprenderà regolarmente dal 26 aprile, giovedì. In programma la regolare raccolta delle lattine, nessun recupero dunque per i rifiuti che tra oggi e domani, si accumuleranno in casa.