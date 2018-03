Formica apre nuova intesa con la Ram per ridurre inquinamento

Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa in cui il Sindaco di Milazzo e il Commissario del comune di San Filippo del Mela, hanno illustrato i risultati raggiunti nella conferenza di servizi.

Nell'incontro svoltosi a Roma con gli esperti del Ministero dell'Ambiente, le osservazioni del comitato dei sindaci del Mela sono divenute prescrizioni: "abbiamo condiviso un momento di grande crescita e abbiamo siglato una intesa" ribadisce Formica ai giornalisti. La vera novità saranno gli studi tossicologici ed epidemiologici che verranno finanziati con le risorse messe in campo dalla Ram e portate avanti da un soggetto terzo, deciso collegialmente con le parti del tavolo tecnico e scientifico.

La rete di monitoraggio verrà ampliata e affidata all'Arpa e saranno monitorate, oltre alle sostanze tossiche, gli idrocarburi non metallici - quelli che generano gli odori molesti - e questa è l'altra novità emersa dalla conferenza di servizi.

"La raffineria si è impegnata ad adottare le migliori tecnologie al mondo per eliminare queste sostanze - le polveri sottili, ndr - e avviare quindi un nuovo percorso con la città"

"Un risultato storico - ha detto il Sindaco - perché nella richiesta di rilascio Aia del 2011 non era stato innescato nessun meccanismo di confronto."

Si inizierà già da subito anche se per gli studi di settore si dovrà aspettare tra uno e 3 anni ma Formica ricorda come per la prima volta si sia usato un approccio sanitario oltre quello ambientale, di pertinenza propria del Ministero.

"Una richiesta fortemente voluta dal comitato dei sindaci." Una nuova fase quindi, sancita da un comunicato diffuso dalla stessa Ram in cui si legge:

"Un ruolo fondamentale di stimolo e di mediazione in tutte le fasi della vicenda è stato svolto dalle Organizzazioni Sindacali, sia a livello di RSU aziendale sia a livello di Segreterie Territoriali di categoria, che hanno assicurato la loro presenza ai tavoli di approfondimento e, successivamente, in sede di Conferenza dei Servizi, facendo sentire la presenza, attraverso loro, di tutti i lavoratori della RAM.

Si tratta di una conclusione che ribadisce la serietà dell’Azienda e la sua disponibilità ad esplorare, cercare e verificare sempre dati certi, con il fondamentale obiettivo di dissipare dubbi per assicurare la tranquillità della popolazione del comprensorio."