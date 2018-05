Furto di un'auto e ricettazione. Denunciati tre catanesi

Il motore, il cruscotto, gli interni di carrozzeria, i parafanghi e i paraurti di un'auto. Erano nascosti in un furgone, fermato dalla Polizia ai caselli di Milazzo, con a bordo tre catanesi pregiudicati che hanno dichiarato di aver acquistato la merce on line e di doverla consegnare ad un amico di Milazzo, di cui non sapevano indicare le generalità.

Le parti dell'auto, invece, appartenevano ad una Fiat Panda, rubata a Catania cinque giorni fa. Il materiale è stato sequestrato e i tre catanesi denunciati.