Game over, i manifesti ironici contro l'amministrazione Formica

Sono apparsi due notti fa un po' ovunque nel centro cittadino. Sono i manifesti elettorali con cui Giovanni Formica si presentò a Sindaco alla città di Milazzo nel 2015. Ma a ben guardare, al posto dello slogan "semplice" che aveva inaugurato la sua campagna e che campeggiava al centro dei suoi manifesti elettorali, compare una scritta diversa.

"Game over, tutti a casa" è il nuovo slogan, sarcastico e ironico, che si trova nel manifesto. Per il resto, grafica, colori e foto, sono rimaste inalterate. Una iniziativa dell'opposizione? Il manifesto non riporta firme di partito o di altre sigle di movimenti, nè sui social si ritrovano "indizi" di condivisioni di parte.

La tensione politica resta a alta a Milazzo per via della discussione in consiglio comunale della mozione di sfiducia al Sindaco Formica, arrivata già a quota 17 firme - ne mancano tre per la sua efficacia - e per la riunione dei vertici di Forza Italia che dovrebbe sciogliere la riserva sul voto compatto pro o contro la stessa mozione.