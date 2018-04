La gara tra giovani barman all'ex Liceo Classico di Milazzo

Tantissimi partecipanti oggi all'Istituto di istruzione superiore "Renato Guttuso" di Milazzo in collaborazione con l'A.I.B.E.S. per il primo concorso provinciale per junior barman. Dalle 14.00 in poi i giovanissimi aspiranti barman si sono sfidati nell'aula magna di quello che un tempo era il Liceo Classico di Milazzo.

Il concorso è rivolto a tutti gli studenti degli istituti alberghieri della Sicilia ed è una iniziativa fortemente sostenuta dall'Istituto Renato Guttuso di Milazzo, da sempre in prima linea per aiutare gli studenti a inserirsi nel mondo del lavoro. E infatti questo tipo di iniziative godono del sostegno di sponsor e realtà imprenditoriali che hanno tutto l'interesse al veder emergere questi giovani talenti sul territorio.