A Gigliopoli l'ultimo libro del Dottor Berrino sulla meditazione

"Ventuno giorni per rinascere" questo il titolo del libro del dottor Franco Berrino, medico, epidemoiologo che narra dell’esistenza di un cammino di tre settimane capace di renderci più giovani, più sani, più longevi, più gioiosi. L’appuntamento è giovedì 12 aprile alle ore 19.00 a "Gigliopoli, la Città dei bambini spensierati” a Capo Milazzo e sarà presente l’autore:

“Arrivare in età avanzata in piena salute non è, per lo più, una fortuna dettata dal caso, ma una possibilità alla portata di tutti, che si costruisce sulle scelte quotidiane e sull’esperienza di vita dettata dalla consapevolezza. Mantenerci in salute è una scelta di giustizia: non abbiamo il diritto di far pesare le nostre malattie sugli altri, di togliere anni di vita e di felicità ai nostri figli costringendoli a occuparsi della nostra invalidità o demenza senile. In questo libro troveremo le indicazioni per consentire al nostro organismo di sviluppare la massima capacità di autocura, e impareremo a ristabilire, quando necessario, il perduto equilibrio. Favoriremo il recupero della vitalità, intraprenderemo un viaggio di riequilibrio e armonia fisiologico e mentale che può apportare cambiamenti grandiosi nella vita di ogni giorno.”

Questa la breve presentazione del lavoro scritto e curato da Franco Berrino, Daniel Lumera e David Mariani, edito Mondadori e disponibile sia in versione cartacea che in e-book.

Franco Berrino è stato direttore del Dipartimento di Medicina preventiva e predittiva dell'Istituto nazionale dei tumori di Milano. Nella sua attività quarantennale di ricerca e prevenzione ha promosso lo sviluppo dei registri tumori in Italia e coordinato i registri tumori europei per lo studio della sopravvivenza dei malati.