Grande partecipazione per la pulizia della spiaggia al Capo di Milazzo

Nonostante fosse domenica mattina si contavano un centinaio di partecipanti. Si sono riuniti al Capo alle 8 del mattino e sono scesi fin giù alla spiaggia della Baia di Sant'Antonio, uno dei paradisi naturalistici di Milazzo.

Il promotore dell'iniziativa, Presidente del Dugongo Team, l'apneista e biologo Carmelo Isgrò, naturalista che si è occupato in questi mesi proprio della tutela del Capo di Milazzo. Un appello rimasto sordo, almeno per l'amministrazione comunale ma che si è fatto largo tra le associazioni: presenti l'Adasc, il We Are Drop, gli Scout di Milazzo 2, la Lute Milazzo e tante altre sigle.

Sono state raccolte tutti i depositi di plastica e detriti e alla fine della mattinata si contavano un centinaio di sacchi. Questi sono poi stati caricati in una delicata operazione di recupero, da una moto-nave e attraverso una scialuppa che faceva da spola.

Una grande giornata di civiltà e senso civico che probabilmente troverà altre ripetizioni più avanti, così come ribadito da Carmelo Isgrò.